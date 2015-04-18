Технологии телемедицины — на страже приморского здоровья! Сегодня и в глубинке информационными системами оборудованы машины скорой помощи. На экстренный вызов в селе Черниговка вместе с бригадой отправилась наша съемочная группа.

Счастливой развязкой истории болезни многие обязаны диспетчеру скорой. Теперь и экстренный вызов принять, и оперативно направить бригаду человеку помогает автоматика. И только находить слова утешения и надежды системы еще не научились.

- Часто благодарят пациенты, говорят спасибо.

Вызов к женщине в центре Черниговки. Тяжелое состояние и подозрение на инфаркт. Для срочной реанимации и диагностики у фельдшера — аппараты для непрямого массажа сердца, теле-ЭКГ. Этот прибор с возможностями телемедицины появился в сельской скорой в прошлом году и многим помог.

Вера Тараненко, старшая медсестра отделения скорой помощи Черниговской ЦРБ: «Снимаем кардиограмму, отправляем в консультационный центр города Владивостока и нам тут же приходит ответ с данными. И уже фельдшера решают тактику ведения такого пациента».

Достаточно нажатия кнопки, и пленка с кардиограммой «летит» к врачам краевого центра даже из отдаленной деревни. Лишь бы сотовая связь была доступна, говорят фельдшеры!

Эдуард Радченко, фельдшер скорой помощи Черниговской ЦРБ: «Нужно улучшение связи, но это вопрос к сотовым операторам...»

В кардиологии спасать здоровье пациентов помогает и передовая терапия. Тромболизис, или растворение тромба в сосудистом русле, — метод, который с 2015 года дает людям шанс избежать инвалидности и даже смерти.

Эдуард Радченко, фельдшер скорой помощи Черниговской ЦРБ: «В первые 6 часов эффективна эта процедура. Чем раньше мы ее проведем, тем больше шансов у пациента избежать последствий».

Взаимодействие с владивостокскими врачами узкого профиля для сельских медиков — не только привычная, но и обязательная практика. Работает она согласно программе «Развитие информационных технологий в здравоохранении».

И в этот раз совет ведущего кардиолога приморской столицы спас еще одну жизнь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]