В Черниговке автоматизировали диспетчерскую скорой помощи. Видеорепортаж Елены Штылиной
Технологии телемедицины — на страже приморского здоровья! Сегодня и в глубинке информационными системами оборудованы машины скорой помощи. На экстренный вызов в селе Черниговка вместе с бригадой отправилась наша съемочная группа.
Счастливой развязкой истории болезни многие обязаны диспетчеру скорой. Теперь и экстренный вызов принять, и оперативно направить бригаду человеку помогает автоматика. И только находить слова утешения и надежды системы еще не научились.
- Часто благодарят пациенты, говорят спасибо.
Вызов к женщине в центре Черниговки. Тяжелое состояние и подозрение на инфаркт. Для срочной реанимации и диагностики у фельдшера — аппараты для непрямого массажа сердца, теле-ЭКГ. Этот прибор с возможностями телемедицины появился в сельской скорой в прошлом году и многим помог.
Вера Тараненко, старшая медсестра отделения скорой помощи Черниговской ЦРБ: «Снимаем кардиограмму, отправляем в консультационный центр города Владивостока и нам тут же приходит ответ с данными. И уже фельдшера решают тактику ведения такого пациента».
Достаточно нажатия кнопки, и пленка с кардиограммой «летит» к врачам краевого центра даже из отдаленной деревни. Лишь бы сотовая связь была доступна, говорят фельдшеры!
Эдуард Радченко, фельдшер скорой помощи Черниговской ЦРБ: «Нужно улучшение связи, но это вопрос к сотовым операторам...»
В кардиологии спасать здоровье пациентов помогает и передовая терапия. Тромболизис, или растворение тромба в сосудистом русле, — метод, который с 2015 года дает людям шанс избежать инвалидности и даже смерти.
Эдуард Радченко, фельдшер скорой помощи Черниговской ЦРБ: «В первые 6 часов эффективна эта процедура. Чем раньше мы ее проведем, тем больше шансов у пациента избежать последствий».
Взаимодействие с владивостокскими врачами узкого профиля для сельских медиков — не только привычная, но и обязательная практика. Работает она согласно программе «Развитие информационных технологий в здравоохранении».
И в этот раз совет ведущего кардиолога приморской столицы спас еще одну жизнь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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