В Приморье ищут пропавшую пожилую женщину
18 июля к спасателям обратились полицейские с просьбой об оказании помощи в поиске женщины 1939 года рождения, которая потерялась 15 июля в районе села Прохоры Спасского муниципального района.
Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
19 июля в 09.20 для оказания помощи в проведении поисковых работ убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО города Спасск-Дальний.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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