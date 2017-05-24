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В Приморье ищут пропавшую пожилую женщину

В Приморье ищут пропавшую пожилую женщину

18 июля к спасателям обратились полицейские с просьбой об оказании помощи в поиске женщины 1939 года рождения, которая потерялась 15 июля в районе села Прохоры Спасского муниципального района.

Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

19 июля в 09.20  для оказания помощи  в проведении поисковых работ убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО города Спасск-Дальний.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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