Объекты Владивостокской крепости восстановят поэтапно. Такое решение озвучено на встрече главы региона с председателем Думы Владивостока. Всего на восстановление особо значимых фортов, по предварительным подсчетам, потребуется более 200 миллионов рублей. Андрей Тарасенко подчеркнул, что реконструкция этих объектов действительно необходима, так как крепость является визитной карточкой Приморья. И администрация Приморья окажет помощь муниципалитету, предусмотрев субсидию в краевом бюджете на следующий год.

Объезд, субботник, планирование реставрации. Объекты Владивостокской крепости на повестке встречи главы Приморья с председателем Думы Владивостока. Большая часть фортов и батарей переданы в муниципальную собственность краевой столицы в 2015 году. До этого долгие годы они находились без охраны, многие сильно пострадали от вандалов. Депутаты городского парламента решили вернуть объекту мирового значения былой лоск.

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: «Эти форты считаются туристически привлекательными и доступными. И очень важно приступить к их восстановлению».

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «С какого начнем»?

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: «С форта Поспелова. На восстановление потребуется 75 млн».

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Хорошо, с него начнем. Запланируем».

Изменить облик крепости депутаты Думы Владивостока решили и своими силами, вышли на уборку форта Суворова. И это не разовая акция, также депутаты с активистами «Молодой Гвардии» провели субботник у Форта № 6, запланирована подобная акция на 21 июля, присоединиться к которой призывают и горожан.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]