Приморская краевая филармония получила долгожданный подарок. В новом юбилейном сезоне концертные программы будут проходить в современном звуковом оформлении. Краевая администрация в этом году планирует серьезно переоснастить культурные центры Приморья.

Приобретение звукового оборудования — микрофонов, мониторных линий, микшерных пультов, которые полностью отвечают современным требованиям, — стало прекрасным подарком к юбилеям и самого учреждения и Приморского края. Теперь зрителям краевой филармонии не придется прислушиваться к тому, что происходит на сцене. Новое оборудование позволит услышать все оттенки музыкальных постановок. В этом помогут четыре сабвуфера и 20 акустических колонок.

Анна Алеко, директор Приморской краевой филармонии: «Для филармонии звук — это всё! Потому что основная наша деятельность — концертная деятельность. Наша филармония — это два ведущих оркестра: Тихоокеанский симфонический и эстрадный оркестр. Это огромное количество концертных программ, а их более 350 в год проходит на нашей сцене. Поэтому звук для нас важная составляющая нашей деятельности».

Не остались без подарков и артисты. Для них приобрели микрофонные гарнитуры, которые помогут служителям сцены в полной мере раскрыть свои голосовые возможности. А еще помогут вокалистам быть свободнее в движениях на сцене. В Приморской филармонии уже начали монтировать новое оборудование.

Игорь Сурмач, директор компании «Интегра», г. Новосибирск: «Этот звук цифровой, пульт тоже цифровой. Сейчас каждый канал, каждый сателлит можно настроит по отдельности. Это не просто какая-то общая система. Всё это будет настраиваться под конкретного каждого зрителя, чтобы каждый зритель в этом зале получил одинаковый звук и одинаковое звуковое давление».

Как говорят специалисты, ни одна филармония на Дальнем Востоке не располагает таким современным оборудованием. Столь ценный подарок одному из старейших культурных учреждений Приморья преподнесла краевая администрация.

Константин Межонов, вице-губернатор Приморского края: «Вопрос был обострен, поставлен в конце 2017 года. Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Владимирович услышал, внял, что называется, и вот результат. Результат, что у нас сегодня появилось такое оборудование — звуковое, на 10 млн рублей, причем одной из ведущих фирм, брендовых по звуковому оборудованию».

Приморская филармония, которая уже получила оборудование, — это первая в крае, но не единственная площадка, где в этом году произойдут перемены к лучшему. Деньги на покупку нужных инструментов и техники получат сельские клубы и Дома культуры еще девяти муниципалитетов края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]