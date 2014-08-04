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Жительница Уссурийска заплатит штраф за ложный донос на собственного мужа

Жительница Уссурийска заплатит штраф за ложный донос на собственного мужа

Уссурийским районным судом вынесен приговор местной жительнице, 1976 года рождения, которая осуждена по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, в апреле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с мужем, фигурантка сообщила в полицию о том, что он похитил у нее 20 тыс. рублей. При этом супруг этого не делал.

В ходе проверки обвинения лжепотерпевшей не нашли своего подтверждения, женщина призналась в заведомо ложном доносе.

С учетом сведений, характеризующих личность подсудимой, смягчающих обстоятельств (имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянном), суд назначил ей за содеянное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Кроме этого, суд возложил обязанность на осужденную возместить ущерб, причиненный в результате ложного вызова сотрудников органов внутренних дел.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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