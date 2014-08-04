Жительница Уссурийска заплатит штраф за ложный донос на собственного мужа

Уссурийским районным судом вынесен приговор местной жительнице, 1976 года рождения, которая осуждена по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, в апреле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с мужем, фигурантка сообщила в полицию о том, что он похитил у нее 20 тыс. рублей. При этом супруг этого не делал.

В ходе проверки обвинения лжепотерпевшей не нашли своего подтверждения, женщина призналась в заведомо ложном доносе.

С учетом сведений, характеризующих личность подсудимой, смягчающих обстоятельств (имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянном), суд назначил ей за содеянное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Кроме этого, суд возложил обязанность на осужденную возместить ущерб, причиненный в результате ложного вызова сотрудников органов внутренних дел.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]