Жительница Уссурийска заплатит штраф за ложный донос на собственного мужа
Уссурийским районным судом вынесен приговор местной жительнице, 1976 года рождения, которая осуждена по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, в апреле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с мужем, фигурантка сообщила в полицию о том, что он похитил у нее 20 тыс. рублей. При этом супруг этого не делал.
В ходе проверки обвинения лжепотерпевшей не нашли своего подтверждения, женщина призналась в заведомо ложном доносе.
С учетом сведений, характеризующих личность подсудимой, смягчающих обстоятельств (имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянном), суд назначил ей за содеянное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
Кроме этого, суд возложил обязанность на осужденную возместить ущерб, причиненный в результате ложного вызова сотрудников органов внутренних дел.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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