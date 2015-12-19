Неизвестные обстреляли щенка хаски на базе на о. Русский
Щенка породы хаски обстреляли неизвестные на о. Русский, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps__control.
Как рассказали хозяева щенка, они отдыхали на одной из баз острова, администрация дала согласие на присутствие собаки на территории, так как щенок породы хаски очень дружелюбен, игрив и не агрессивен. Собака случайно зашла на территорию соседней базы (территории разделены воротами с открытым проходом). Охрана этого места отдыха так же была не против прогуливающегося щенка — хозяева утверждают, что заранее спросили разрешение на присутствие собаки на другой базе.
Как рассказывает хозяйка пострадавшего хаски, «два дня собака спокойно бегала и никому не мешала, 15.07.2018 года в 8 утра собака вышла погулять, спустя некоторое время к нам пришла администратор и сказала, что нашу собаку подстрелили на соседней базе, когда мы прибежали на место, наш щенок уже переполз на сторону нашей базы, были видны следы как собака ползла. Когда мы подошли к хозяину соседней базы (так как очевидцы указали, что стрелял именно он) и спросили, зачем он стрелял в нашу собаку, он спокойно ответил: «С чего вы взяли, что это я, докажите», и с ухмылкой зашёл в здание базы и больше не выходил до приезда полиции.
У собаки серьезное ранение в шею, задет позвоночник и плечевой сустав, сделана операция. В деле разбирается полиция!»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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