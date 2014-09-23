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В сторону японских островов Рюкю движется новый тропический шторм

В сторону японских островов Рюкю движется новый тропический шторм

Фото: Примпогода

К востоку от Филиппинских островов в при экваториальной зоне Тихого океана минувшей ночью из тропической депрессии образовался тропический шторм c порядковым номером 10, который получил имя «Ампил» (Ampil).

В ближайшие сутки шторм будет кружить над акваторией Филиппинского моря, выбирая себе дорогу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В пятницу утром определившись с направлением движения, отправится в ставшем уже привычном северо-западном направлении.

В субботу вихрь пройдет над центральными островами Рюкю.

В воскресенье подойдет к восточному побережью Китая, ориентировочно южнее Шанхая.

Прямого влияния на погодные условия Приморского края этот тропический шторм не окажет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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