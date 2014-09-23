В сторону японских островов Рюкю движется новый тропический шторм
К востоку от Филиппинских островов в при экваториальной зоне Тихого океана минувшей ночью из тропической депрессии образовался тропический шторм c порядковым номером 10, который получил имя «Ампил» (Ampil).
В ближайшие сутки шторм будет кружить над акваторией Филиппинского моря, выбирая себе дорогу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В пятницу утром определившись с направлением движения, отправится в ставшем уже привычном северо-западном направлении.
В субботу вихрь пройдет над центральными островами Рюкю.
В воскресенье подойдет к восточному побережью Китая, ориентировочно южнее Шанхая.
Прямого влияния на погодные условия Приморского края этот тропический шторм не окажет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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