В сторону японских островов Рюкю движется новый тропический шторм

К востоку от Филиппинских островов в при экваториальной зоне Тихого океана минувшей ночью из тропической депрессии образовался тропический шторм c порядковым номером 10, который получил имя «Ампил» (Ampil).

В ближайшие сутки шторм будет кружить над акваторией Филиппинского моря, выбирая себе дорогу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В пятницу утром определившись с направлением движения, отправится в ставшем уже привычном северо-западном направлении.

В субботу вихрь пройдет над центральными островами Рюкю.

В воскресенье подойдет к восточному побережью Китая, ориентировочно южнее Шанхая.

Прямого влияния на погодные условия Приморского края этот тропический шторм не окажет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]