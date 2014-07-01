Известный в Приморье миллиардер скончался в Хабаровске
Утром 19 июля под Хабаровском скончался Игорь Неклюдов – учредитель 10 крупных компаний, занимающихся строительством и эксплуатацией объектов недвижимости, телевещанием, кинопрокатом, гостиничным бизнесом и физкультурно-оздоровительной деятельностью. В числе фирм, владельцем которых являлся Неклюдов, – сеть фитнес-клубов World Class, представленная во Владивостоке.
Как сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на vl.ru, тело миллиардера было обнаружено в туристическом комплексе «Заимка», который также принадлежит Неклюдову. Подробности смерти неизвестны, но о ее криминальном характере речь, скорей всего, не идет.
По данным дальневосточных СМИ, состояние Игоря Неклюдова превышает миллиард рублей.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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