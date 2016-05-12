Приморское лето: жара и грозовые дожди

20 июля и ближайшей ночью над северной половиной Приморья будет смещаться активный фронтальный раздел. Пройдут интенсивные дожди, прогремят грозы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В связи с ожидаемыми ливнями Примгидромет распространил штормовое предупреждение.

В субботу днем интенсивность и площадь распространения дождей уменьшится, кратковременные дожди останутся лишь в северных районах края. Температурный фон существенно не изменится.

В ночь на воскресенье, 22 июля, дожди в Приморье прекратятся.

Во второй половине дня с запада подойдет новый фронтальный раздел. Местами снова могут начаться дожди. Не исключены грозы. Жара усилится. Максимальная температура +29…+36 °C, на восточном побережье +17…+22 °C.

Во Владивостоке без осадков. Максимальная температура воздуха составит +25…+27 °C, в пригороде до +30 °C. В ближайшие сутки дожди маловероятны. Ночью может снова вернуться туман, который днем опять рассеется. Минимальные и максимальные значения температур повысятся на 2–4 градуса.

В воскресенье в краевом центре в основном без осадков, только в конце дня есть вероятность небольшого дождя. Температурный фон останется на уровне субботы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]