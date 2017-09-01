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Участники проекта «В объективе: дети» выступят с приморскими звездами

Вокал и танцевальные номера. В фокусе наших телекамер финалисты телевизионного проекта «В объективе: дети». В этот раз участники представят свои творческие номера в дуэте с приморскими звездами. Смотрите финал второго сезона телепроекта «В объективе: дети» 20 июля в 21.30 и 22.30 на канале «Россия-24»!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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