Анонс на 21 июля
21 июля во Владивостоке с 9.00 до 17.00 на центральной площади будет проходить продовольственная ярмарка.
21 июля в 10.00 на Корабельной Набережной Владивостока пройдет торжественное мероприятие, посвященное первому выпуску офицеров Дальневосточной пожарно-спасательной академии. В связи с мероприятием будет будет временно ограничено движение автотранспорта по Корабельной Набережной от перекрестка Светланского переулка и улицы Корабельная Набережная до дома № 4 по улице Корабельная Набережная. Движение и парковка автотранспорта будут запрещены с 7.00 до 15.00.
С 21 июля по 4 августа во Владивостоке в Центре современного искусства «Заря» и Центре современной культуры «Хлебозавод» будет проходить кинофестиваль Музея современного искусства «Гараж».
21 июля г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Четвертый этап Чемпионата и Первенства г. Владивостока по картингу. Начало в 12.00.
21-22 июля г. Владивосток, Форт № 7, площадка Дворца спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Второй этап чемпионата г. Владивостока по автомодельному спорту, класс радиоуправляемые модели. Начало в 10.00.
21 июля о. Русский, пос. Канал. Кубок г. Владивостока по триатлону, дистанция спринт-триатлон. Начало в 08.00.
21-22 июля о. Русский, корпус S (кампус ДВФУ). Дальневосточный турнир по настольному теннису среди ветеранов памяти Александра Крутикова. Начало в 11.00. Открытие 21 июля в 14.30.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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