Во Владивостоке пройдёт первый выпуск курсантов Дальневосточной пожарно-спасательной академии
21 июля в 10.00 на Корабельной Набережной Владивостока пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое первому выпуску офицеров Дальневосточной пожарно-спасательной академии.
На протяжении пяти лет курсанты получали не только теоретические знания, но и практические навыки в действующих подразделениях МЧС России. Большинству из них довелось принять участие в ликвидации последствий подтоплений на территории Приморского края, вызванных тайфуном «Гони» в 2015 году.
В торжественной обстановке выпускникам вручат дипломы и нагрудные знаки, после чего пройдёт церемония прощания выпускников со знаменем академии.
Кроме того, для гостей мероприятия пройдёт выставка пожарно-спасательной техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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