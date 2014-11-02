Во Владивостоке пройдёт первый выпуск курсантов Дальневосточной пожарно-спасательной академии

21 июля в 10.00 на Корабельной Набережной Владивостока пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое первому выпуску офицеров Дальневосточной пожарно-спасательной академии.

На протяжении пяти лет курсанты получали не только теоретические знания, но и практические навыки в действующих подразделениях МЧС России. Большинству из них довелось принять участие в ликвидации последствий подтоплений на территории Приморского края, вызванных тайфуном «Гони» в 2015 году.

В торжественной обстановке выпускникам вручат дипломы и нагрудные знаки, после чего пройдёт церемония прощания выпускников со знаменем академии.

Кроме того, для гостей мероприятия пройдёт выставка пожарно-спасательной техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]