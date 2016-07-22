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Анонс на 22 июля

С 22 по 28 июля во Владивостоке в Дальневосточном государственном институте искусств (ул. Петра Великого, 3 «а») и в Лютеранской Кирхе св. Павла (ул. Пушкинская, 14) будет проводиться гитарная школа. Торжественное открытие школы начнется в 17.30 в Концертном зале Дальневосточного государственного института искусств.

22 июля г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Четвертый этап любительских соревнований по автогонкам «Змеинка Тайм Атак». Начало в 10.00.

22 июля г. Волгоград. ФК «Ротор-Волгоград» - ФК «Луч» Владивосток. 2-й тур Олимп-Первенство России по футболу, сезон 2018/19.

22 июля — Международный день бокса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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