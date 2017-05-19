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Почти 40-градусная жара придет в Приморье

Почти 40-градусная жара придет в Приморье

Фото: 53news.ru

В начале следующей недели характер погоды в Приморье будет неустойчивым. Над югом Дальнего Востока пройдет серия фронтальных разделов, облачные гряды которых периодически будут смещаться над территорией края, вызывая в отдельных районах дожди различной интенсивности. Температурный фон останется высоким, в континентальных районах максимальные температуры воздуха будут отмечаться в пределах +27…+35 °С, прохладней будет лишь на побережье, +17…+25 °С.

К середине недели погода стабилизируется, дожди прекратятся. Жаркая погода сохранится. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. 

Во Владивостоке на следующей неделе существенных осадков не ожидается. Первый рабочий день предполагается умеренно теплым, +21…+24 °С. В дальнейшем ожидается повышение температуры воздуха на 3–6 градусов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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