Почти 40-градусная жара придет в Приморье

В начале следующей недели характер погоды в Приморье будет неустойчивым. Над югом Дальнего Востока пройдет серия фронтальных разделов, облачные гряды которых периодически будут смещаться над территорией края, вызывая в отдельных районах дожди различной интенсивности. Температурный фон останется высоким, в континентальных районах максимальные температуры воздуха будут отмечаться в пределах +27…+35 °С, прохладней будет лишь на побережье, +17…+25 °С.

К середине недели погода стабилизируется, дожди прекратятся. Жаркая погода сохранится. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке на следующей неделе существенных осадков не ожидается. Первый рабочий день предполагается умеренно теплым, +21…+24 °С. В дальнейшем ожидается повышение температуры воздуха на 3–6 градусов.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]