Во Владивостоке Honda Edix протаранила четыре припаркованных автомобиля
В пятницу, 20 июля, около 06.30 на Невельского, 21 Honda Edix врезался четыре припаркованных автомобиля. Водитель госпитализирован.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель Honda Edix двигался со стороны Громова в направлении Черняховского. В районе дома № 21 на Невельского мужчина за рулем Honda не справился с управлением, и автомобиль врезался в припаркованную Toyota Corolla Spacio. От удара последняя столкнулась с Toyota Prius, который по инерции отбросило на Toyota Vitz. Honda Edix, прежде чем остановиться, задел SsangYong Musso.
В аварии пострадал рулевой Honda Edix, его госпитализировали врачи скорой. В припаркованных автомобилях людей не было.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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