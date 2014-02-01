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Во Владивостоке Honda Edix протаранила четыре припаркованных автомобиля

Во Владивостоке Honda Edix протаранила четыре припаркованных автомобиля

Фото: Карты VL.ru

В пятницу, 20 июля, около 06.30 на Невельского, 21 Honda Edix врезался четыре припаркованных автомобиля. Водитель госпитализирован.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель Honda Edix двигался со стороны Громова в направлении Черняховского. В районе дома № 21 на Невельского мужчина за рулем Honda не справился с управлением, и автомобиль врезался в припаркованную Toyota Corolla Spacio. От удара последняя столкнулась с Toyota Prius, который по инерции отбросило на Toyota Vitz. Honda Edix, прежде чем остановиться, задел SsangYong Musso.

В аварии пострадал рулевой Honda Edix, его госпитализировали врачи скорой. В припаркованных автомобилях людей не было.

Во Владивостоке Honda Edix протаранила четыре припаркованных автомобиля
Во Владивостоке Honda Edix протаранила четыре припаркованных автомобиля
Во Владивостоке Honda Edix протаранила четыре припаркованных автомобиля
Во Владивостоке Honda Edix протаранила четыре припаркованных автомобиля
Во Владивостоке Honda Edix протаранила четыре припаркованных автомобиля
Во Владивостоке Honda Edix протаранила четыре припаркованных автомобиля
Во Владивостоке Honda Edix протаранила четыре припаркованных автомобиля
Во Владивостоке Honda Edix протаранила четыре припаркованных автомобиля
Во Владивостоке Honda Edix протаранила четыре припаркованных автомобиля

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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