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Сегодня, 15:22
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«Вести: Приморье»: Коммунальный спор или Отхожее место под запретом

Жилищно-коммунальный спор в самом центре Владивостока — доступ к туалету перекрыли шлагбаумом. Жильцы дома по улице Прапорщика Комарова вынуждены преодолевать полосу препятствий на пути в уборную, которая, по воле судьбы, оказалась на чужой земле. В чем суть проблемы, выясняют наши корреспонденты. Репортаж смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на канале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • NATALI / Сегодня, 16:18
    № 1  
     

    пару раз на тротуар какшки вылить и проблема решена

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