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«Вести: Приморье»: Коммунальный спор или Отхожее место под запретом
Жилищно-коммунальный спор в самом центре Владивостока — доступ к туалету перекрыли шлагбаумом. Жильцы дома по улице Прапорщика Комарова вынуждены преодолевать полосу препятствий на пути в уборную, которая, по воле судьбы, оказалась на чужой земле. В чем суть проблемы, выясняют наши корреспонденты. Репортаж смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на канале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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