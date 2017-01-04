«Вести: Приморье»: Коммунальный спор или Отхожее место под запретом

Жилищно-коммунальный спор в самом центре Владивостока — доступ к туалету перекрыли шлагбаумом. Жильцы дома по улице Прапорщика Комарова вынуждены преодолевать полосу препятствий на пути в уборную, которая, по воле судьбы, оказалась на чужой земле. В чем суть проблемы, выясняют наши корреспонденты. Репортаж смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на канале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]