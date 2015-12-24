Меховые изделия на 10 млн рублей изъяли из розничной торговли во Владивостоке
109 норковых изделий (шуб, жилетов) стоимостью более 10 млн рублей изъяли из розничной продажи сотрудники Владивостокской таможни. На всех меховых изделиях отсутствовала предусмотренная законом маркировка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отделение по связям с общественностью ДВТУ.
Нарушения выявили сотрудники Владивостокской таможни совместно с представителями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.
Согласно соглашению, заключенному государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на территориях этих государств маркировка меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ) обязательна для всех участников оборота товаров. Это касается производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.
При проверке выяснилось, что на большинстве меховых изделий, находящихся в торговом павильоне, имелись КИЗы, свидетельствующие о том, что меховые изделия были получены от физических лиц, при этом отсутствовали обязательные комиссионные ярлыки.
Часть изделий вообще не имели КИЗов. На других при считывании появлялась информация – «выведен из оборота путем списания», следовательно, были недействительными. Кроме того, почти на всех товарах имелась маркировка, в которой отсутствовала информация об импортере, об индивидуальном предпринимателе, дате изготовления.
Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» по компетенции. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа с конфискацией товаров (предметов административного правонарушения).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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