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Меховые изделия на 10 млн рублей изъяли из розничной торговли во Владивостоке

Меховые изделия на 10 млн рублей изъяли из розничной торговли во Владивостоке

Фото: РБК

109 норковых изделий (шуб, жилетов) стоимостью более 10 млн рублей изъяли из розничной продажи сотрудники Владивостокской таможни. На всех меховых изделиях отсутствовала предусмотренная законом маркировка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отделение по связям с общественностью ДВТУ.

Нарушения выявили сотрудники Владивостокской таможни совместно с представителями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.

Согласно соглашению, заключенному государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на территориях этих государств маркировка меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ) обязательна для всех участников оборота товаров. Это касается производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.

При проверке выяснилось, что на большинстве меховых изделий, находящихся в торговом павильоне, имелись КИЗы, свидетельствующие о том, что меховые изделия были получены от физических лиц, при этом отсутствовали обязательные комиссионные ярлыки.

Часть изделий вообще не имели КИЗов. На других при считывании появлялась информация – «выведен из оборота путем списания», следовательно, были недействительными. Кроме того, почти на всех товарах имелась маркировка, в которой отсутствовала информация об импортере, об индивидуальном предпринимателе, дате изготовления.

Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» по компетенции. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа с конфискацией товаров (предметов административного правонарушения).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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