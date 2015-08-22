Над северным Приморьем пронесся ураган (фото)
В результате урагана, который прошел утром в пятницу, 20 июля, в Дальнереченском районе, поврежденными оказались крыши семи жилых домов в селе Ракитное. Также поваленные деревья повредили два километра линии электропередач. Объекты социальной инфраструктуры не повреждены. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как доложил глава Ракитненского сельского поселения Олег Кириллов, энергоснабжение половины села уже восстановлено, остальные работы продолжаются и должны завершиться к вечеру. Связь в селе также восстановлена.
В населенном пункте уже работает муниципальная комиссия по оценке ущерба.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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