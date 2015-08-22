Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:57
  1

Над северным Приморьем пронесся ураган (фото)

Над северным Приморьем пронесся ураган (фото)

Фото: vl.ru

В результате урагана, который прошел утром в пятницу, 20 июля, в Дальнереченском районе, поврежденными оказались крыши семи жилых домов в селе Ракитное. Также поваленные деревья повредили два километра линии электропередач. Объекты социальной инфраструктуры не повреждены. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как доложил глава Ракитненского сельского поселения Олег Кириллов, энергоснабжение половины села уже восстановлено, остальные работы продолжаются и должны завершиться к вечеру. Связь в селе также восстановлена.

В населенном пункте уже работает муниципальная комиссия по оценке ущерба.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря