Над северным Приморьем пронесся ураган (фото)

В результате урагана, который прошел утром в пятницу, 20 июля, в Дальнереченском районе, поврежденными оказались крыши семи жилых домов в селе Ракитное. Также поваленные деревья повредили два километра линии электропередач. Объекты социальной инфраструктуры не повреждены. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как доложил глава Ракитненского сельского поселения Олег Кириллов, энергоснабжение половины села уже восстановлено, остальные работы продолжаются и должны завершиться к вечеру. Связь в селе также восстановлена.

В населенном пункте уже работает муниципальная комиссия по оценке ущерба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]