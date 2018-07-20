Молодую девушку и ее парня уличили в постыдном поступке во Владивостоке (видео)

Во Владивостоке молодая девушка совершила кражу в магазине вещей, пока ее парень отвлекал продавца, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @ДПС-Контроль.



По словам пострадавшей стороны, "19 июля в 14:45, в магазин «Данран» по адресу Красного Знамени, 45, вошла молодая пара и совершили кражу. Парень отвлекал продавца, а девушка собирала в свою объемную сумку понравившиеся ей вещи. Мы написали заявление в полицию. Пусть город знает своих героев!"

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]