Краевая трасса в районе Арсеньева окрасилась в белый цвет
Необычную картину наблюдают автолюбители, которые проезжают в эти дни по дороге «05Н-100 — Осиновка-Рудная Пристань». Здесь между населенным пунктом Арсеньев и Чугуевка правая полоса оказалась залита белой краской, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик @arstv.
Очевидцы рассказывают, что широкая лакокрасочная линия оказалась здесь, вероятнее всего, из-за течи, которая образовалась в кузове грузовика, который перевозил краску.
Причем, местные автолюбители, говорят, что такая белая полоса тянется несколько десятков километров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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