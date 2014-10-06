Новости Видео Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:49
  0

Краевая трасса в районе Арсеньева окрасилась в белый цвет

Необычную картину наблюдают автолюбители, которые проезжают в эти дни по дороге «05Н-100 — Осиновка-Рудная Пристань». Здесь между населенным пунктом Арсеньев и Чугуевка правая полоса оказалась залита белой краской, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик @arstv.

Очевидцы рассказывают, что широкая лакокрасочная линия оказалась здесь, вероятнее всего, из-за течи, которая образовалась в кузове грузовика, который перевозил краску.

Причем, местные автолюбители, говорят, что такая белая полоса тянется несколько десятков километров.

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря