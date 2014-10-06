Краевая трасса в районе Арсеньева окрасилась в белый цвет

Необычную картину наблюдают автолюбители, которые проезжают в эти дни по дороге «05Н-100 — Осиновка-Рудная Пристань». Здесь между населенным пунктом Арсеньев и Чугуевка правая полоса оказалась залита белой краской, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик @arstv.

Очевидцы рассказывают, что широкая лакокрасочная линия оказалась здесь, вероятнее всего, из-за течи, которая образовалась в кузове грузовика, который перевозил краску.

Причем, местные автолюбители, говорят, что такая белая полоса тянется несколько десятков километров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]