На пляжи Ливадии с автовокзала Находки начал ходить рейсовый автобус
В разгар купального сезона до пляжей Находки можно добраться общественным транспортом. Для удобства отдыхающих к уже существующим добавлен новый автобусный маршрут №22 К «Автовокзал – база отдыха «Радуга».
В режиме «экспресса» шесть раз в день он доставляет отдыхающих на пляжи Ливадии. Именно здесь оборудовано наибольшее количество территорий массового отдыха, отвечающие всем требованиям безопасности, сообщает "Вести: Приморье" по информации пресс-службы Находкинского городского округа.
Расписание движения маршрута №22К
- время отправления с остановки «Автовокзал» 08.10, 09.20, 11.50, 13.10, 16.10, 17.00
- время отправления с базы отдыха «Радуга» 7.20, 10.00, 12.55, 14.20, 18.00, 18.30
На данном направлении также работают регулярные городские маршруты № 22 и №22Т «Автовокзал – Южно-Морской». От конечной остановки до оборудованных пляжей придется пройти пешком.
Кроме того, в летний сезон специализированные автобусы курсируют между центральной частью города и бухтами Прогулочной, Козина, береговой полосой микрорайонов Ливадия и Врангель.
Так, автобусом №17 «Бархатная» – озеро Рица» можно доехать до бухты Прогулочной. Маршрут протяженностью 15,2 км проложен в сторону пляжей Южного микрорайона. Ежедневно будет выполняться восемь рейсов. Первый от остановки «Бархатная» в 7.15, последний с морского побережья – в 17.50.
Маршруты №16 «Кафе «Якорь» - п. Приисковый» и № 31 «Кафе «Якорь» — сады «Золотое Кольцо» доставляют отдыхающих к бухте Козина. Из Южного микрорайона в сторону пляжа «Золотари» следует № 32 «Арсеньева — сады «Золотое Кольцо». До береговой полосы микрорайона Врангель можно добраться на автобусах № 26 «Автовокзал – Первостроителей» и № 26Т «Автовокзал – Береговая». Напомним, что подробное расписание движение маршрутных автобусов находится во вкладке «Транспорт и связь» официального сайта администрации Находки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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