Полицейские задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в краже телефона

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 37-летнего местного жителя. Заявитель сообщил о том, что в отношении него совершено имущественное преступление. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, возможных очевидцев.

Установлено, что потерпевший находился у себя в квартире по улице Некрасова, куда пригласил малознакомого мужчину. Вместе они употребляли алкоголь. Утром, когда хозяин квартиры проснулся, обнаружил пропажу мобильного телефона. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания.

Похищенный телефон подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]