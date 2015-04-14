Приморец пойдет под суд за приставания к падчерице
Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по делу в отношении местного жителя, 1974 г.р., который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, в период с ноября 2016 года по февраль 2018 года фигурант систематически совершал действия сексуального характера в отношении своей падчерицы (2005 года рождения).
Так, проживая совместно с супругой и ее дочерью, воспитанием которой он занимался с самого рождения, злоумышленник использовал для совершения преступных деяний удобные моменты, когда мать девочки либо была на работе, либо была занята делами в другой комнате.
Следует отметить, что никто из членов этой семьи ранее к уголовной или административной ответственности не привлекался, в поле зрения правоохранительных органов не попадал, семья не состояла на учете как неблагополучная. И мать, и отчим имели постоянное место работы, где характеризовались исключительно положительно.
Обстоятельством, послужившим поводом для обращения в правоохранительные органы, явился тот факт, что мать девочки случайно увидела в планшете ее фотографии в обнаженном виде.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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