Пассажирку, сорвавшую взлет самолета авиарейса Москва-Владивосток, оштрафовали на 140000 рублей(видео)

Районный суд г. Находка в полной мере удовлетворил иск авиакомпании «Россия» по взысканию денежных средств с пассажира рейса SU 6481 Москва – Владивосток, выполняемого 3 июля 2016 г., действия которого привели к задержке двух рейсов и дополнительным расходам авиакомпании.

В соответствии с решением суда с пассажира будут взысканы прямые потери авиакомпании в размере 140 тысяч рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт авиакомпании "Россия". Ранее "Вести:Приморье" со ссылкой не экспертов сообщали, что ущерб от "художеств" 40-летней женщины можно оценить в сумму 5 млн. рублей.(см. видео).

3 июля 2016 года после ссоры с мужем одна из пассажирок после завершения подготовки авиалайнера к вылету изъявила желание в срочном порядке покинуть воздушное судно. Она мотивировала свое решение возникшими семейными обстоятельствами и началом бракоразводного процесса. Все попытки экипажа успокоить ее и продолжить путешествие оказались безрезультатными.

В результате командир воздушного судна принял решение прекратить подготовку к полету. Отказ пассажира, находящегося на борту воздушного судна, от полёта и последующее его снятие предполагает проведение обязательных дополнительных мероприятий по авиационной безопасности таких как повторный досмотр пассажиров, экипажа, багажа, а также самого самолета. Для этого было принято решение о высадке пассажиров с борта воздушного судна. Ввиду отсутствия свободных стоянок воздушных судов под телетрапами борт был отбуксирован на дальнюю стоянку, доставка пассажиров до здания аэропорта осуществлялась автобусами.

Вследствие действий пассажирки отправление рейса было задержано более чем на 6 часов, деструктивное поведение данного пассажира привело к задержке более 500 пассажиров.

В соответствии с нормами гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей пассажир вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанным с исполнением обязательств по данному договору. Таким образом, судом были признаны расходы авиакомпании по предоставлению питания и напитков пассажирам задержанного рейса, буксировку самолета на перроне, внутреннюю уборку воздушного судна, дополнительному заказу бортпитания экипажа и других услуг.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]