Путин: "Мне не нравится никакой вариант повышения возраста выхода на пенсию"

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству граждан.

"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались", - сказал он. "И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", - "Вести:Приморье" цитируют Путин со ссылкой на ТАСС.

"Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится ", - заявил Путин на встрече с волонтерами чемпионата мира по футболу.

Глава государства отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. "Когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно оперировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами", - подчеркнул он. "Окончательного решения пока нет, закон прошел только в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки", - пояснил Путин.

Президент добавил, что намерен послушать "все мнения, все точки зрения на этот счет", понаблюдать за дискуссией, которая будет разворачиваться. При этом он пообещал оценить все мнения о пенсионном возрасте за исключением тех, кто пытается делать себе на этом рекламу. "Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая сейчас разворачивается", - сказал он на встрече с волонтерами ЧМ-2018.

"Только, естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан".

Президент обратил внимание на то, что если ничего не делать для оптимизации пенсионной системы и довести дело до тяжелых последствий для нее или для бюджета, из которого и осуществляется финансирование пенсионных обязательств, то "придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров, и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей". "А мы должны повышать доходы людей для того, чтобы число бедных у нас сокращалось", - подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что в РФ на пять пенсионеров приходится шесть работающих, если этот баланс ухудшится, "пенсионная система лопнет". "На пять пенсионеров приходится сегодня шесть работающих, и ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться. И довольно быстро наступит момент, когда число работающих сравняется с числом неработающих и будет уменьшаться", - пояснил он необходимость изменений пенсионной системы. "И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы, лопнет", - сказал он.

По его словам, проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть "надует" граждан.

Напомним,что изменения в пенсионном законодательстве предусматривает постепенное повышение возраста на пенсию до 63-х лет для женщин и до 65-ти для мужчин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]