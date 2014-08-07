Путин оценил экономическую ситуацию в России
В российской экономике много проблем, но она стабильна, есть большой запас прочности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильна. Она развивается и в целом есть большой запас прочности", — сказал он.
Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]
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