Путин оценил экономическую ситуацию в России

В российской экономике много проблем, но она стабильна, есть большой запас прочности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильна. Она развивается и в целом есть большой запас прочности", — сказал он.

Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]