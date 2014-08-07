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Путин оценил экономическую ситуацию в России

Путин оценил экономическую ситуацию в России

В российской экономике много проблем, но она стабильна, есть большой запас прочности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильна. Она развивается и в целом есть большой запас прочности", — сказал он.

 

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Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]

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