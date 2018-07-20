Девушку из Владивостока признали одной из самых красивых в мире (фото)
Уроженка Владивостока, 22-летняя Алиса Маненок стала победительницей престижного международного конкурса красоты World Beauty Queen 2018. Конкурс проходил в столице Южной Кореи - Сеуле.
«Выиграла, в общем. За поддержку премного благодарностей! А у меня все самое интересное только начинается», — написала Маненок в своем инстаграме.
В 2013 году Алиса завоевала звание мисс Приморье и в 2015 Miss Beautiful Body и Первая вице-мисс Татарстан. Алиса также выступала в международном конкурсе «Топ-модель мира – 2015». Карьеру модели Алиса совмещает с занятием профессиональным спортом, в сезоне 2012-2013 гг. она выступала за волейбольную команду "Приморочка". "Волейбольный" рост (1.82 м) только помогает девушке делать успешную карьеру модели.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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