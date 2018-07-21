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Во Владивостоке гидроциклисты сделали селфи на фоне подлодки

Во Владивостоке гидроциклисты сделали селфи на фоне подлодки

Необычную фотографию опубликовал @blog_vladivostok, сообщают "Вести:Приморье".

Молодые люди, которые катались на водных мотоциклах, проходили мимо подводной лодки, которая находилась в надводном положении. Они не преминули возможность сделать фото на память. В этой ситуации интересна реакция подводников: они не стали запрещать "фоторазглашение" военных секретов, а приветственно махали с рубки подводной лодки.

Вероятно, снимок сделан в акватории Амурского залива. Подводная лодка будет участвовать в праздновании Дня ВМФ 29 июля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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