Во Владивостоке гидроциклисты сделали селфи на фоне подлодки
Необычную фотографию опубликовал @blog_vladivostok, сообщают "Вести:Приморье".
Молодые люди, которые катались на водных мотоциклах, проходили мимо подводной лодки, которая находилась в надводном положении. Они не преминули возможность сделать фото на память. В этой ситуации интересна реакция подводников: они не стали запрещать "фоторазглашение" военных секретов, а приветственно махали с рубки подводной лодки.
Вероятно, снимок сделан в акватории Амурского залива. Подводная лодка будет участвовать в праздновании Дня ВМФ 29 июля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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