Неизвестную автомобилистку обвиняют в провоцированнии серьезного ДТП во Владивостоке (фото)
Во Владивостоке в районе дома №24 по улице Адмирала Горшкова столкнулись Chevrolet Cruze и Lexus, очевидцы винят в этом ДТП "неустановленное лицо женского пола", сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.
«Chevrolet Cruze двигался навстречу Lexus, вдруг перед Chevrolet выехала третья неизвестная машина, за рулём которой находилась девушка, водитель Cruze, чтобы избежать столкновения, выскочил на встречную полосу движения и столкнулся с элитным внедорожником», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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