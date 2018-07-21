Неизвестную автомобилистку обвиняют в провоцированнии серьезного ДТП во Владивостоке (фото)

Во Владивостоке в районе дома №24 по улице Адмирала Горшкова столкнулись Chevrolet Cruze и Lexus, очевидцы винят в этом ДТП "неустановленное лицо женского пола", сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.

«Chevrolet Cruze двигался навстречу Lexus, вдруг перед Chevrolet выехала третья неизвестная машина, за рулём которой находилась девушка, водитель Cruze, чтобы избежать столкновения, выскочил на встречную полосу движения и столкнулся с элитным внедорожником», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях .

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]