Как будем отдыхать в 2019 году

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2019 году. В следующем году правительство постаралось добиться максимально "рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней".

Согласно проекту постановления правительства РФ, в новогодние и рождественские каникулы граждане России будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Следующие праздники, День защитника Отечества и Международный женский день, продлятся с 23 по 24 февраля и с 8 по 10 марта соответственно.

Выходные дни 5 и 6 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, ведомство предлагает перенести на 2 и 3 мая соответственно. Это значит, что в первую рабочую неделю мая следующего года россияне будут работать только два дня.

«Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая», — говорится в материалах министерства.

Таким образом, согласно предложению Минтруда, россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, когда страна будет праздновать Праздник Весны и Труда и День Победы. Также выходной день традиционно запланирован на День России — 12 июня. День народного единства жители РФ отпразднуют со 2 по 4 ноября.

Как пояснили в Минтруде, такой порядок переноса дней отдыха в 2019 году составлен с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Кроме того, возможно жители России получат еще один нерабочий день, если депутаты Госдумы РФ все-таки одобрят законопроект, который предоставит россиянам дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Пока нижняя палата парламента рассмотрела и одобрила инициативу в первом чтении 18 июля. «Для большинства же работающих россиян возможность своевременно и регулярно проходить диспансеризацию существенно ограничена — работодатели часто не идут навстречу, граждане вынуждены брать выходной за свой счет, а чаще всего — просто отказываться от планового осмотра», — сказал Володин во время первого чтения законопроекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]