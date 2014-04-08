Приморские рыбаки выловили в Охотском море биологический объект из космоса?
Необычный живой организм поймали рыбаки судна «Восток – 1», который сейчас работает в Охотском море. Трал вытащил объект не похожий на любой другой, который попадал в сети видавших всякое дальневосточных рыбаков, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на матроса-блогера @maxx_borisoff
То ли растение, то ли живой организм ярко оранжевого цвета привлек внимание весь экипаж. Как рассказал боцман судна, этот случай удивительный и даже уникальный, поскольку подобные объекты вылавливают в северных морях Тихого океана довольно редко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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