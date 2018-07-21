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Глава Минвостокразвития предложил провести во Владивостоке летнюю Олимпиаду

Глава Минвостокразвития предложил провести во Владивостоке летнюю Олимпиаду

Глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов заявил, что Владивосток мог бы провести летнюю Олимпиаду. Это был отклик федерального министра на слова Владимира Путина, который в пятницу в Калининграде заявил, что по-прежнему считает, что некоторые российские города могут принять летние Олимпийские игры.

Козлов в своем микроблоге в Twitter написал: "Вот бы летнюю Олимпиаду во Владивостоке. А почему бы и нет?"

Ранее, глава оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, оценив проведенный в России чемпионат мира по футболу как успешный, заявил, что РФ "достойна проведения летних Олимпийских игр". По его словам, когда подавать заявку, будет решать Олимпийский комитет России и руководство страны. Такое обсуждение будет точно, но может быть, не в этом году, уточнил Дворкович.

Теоретически Владивосток может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, сообщают "Вест:Приморье". Напомним, что летняя Олимпиада-2020 года пройдут в Токио, 2024 года – в Париже, 2028 года - в Лос-Анджелесе. Наша страна принимала одну летнюю (Москва-1980) и одну зимнюю (Сочи-2014) Олимпиаду.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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