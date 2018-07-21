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Вчера, 22:34
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Андрей Тарасенко поделился фото из личного архива (фото)

Андрей Тарасенко поделился фото из личного архива (фото)

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко накануне Дня ВМФ опубликовал в своем инстаграм-паблике фотографии времен своей военно-морской службы из семейного архива, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @tarasenko_live.

"В преддверии дня Военно-морского флота хочу поделиться с вами своими архивными фотографиями. Столько времени прошло, но помню все как сейчас", - написал Тарасенко в комментариях к фото.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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