Андрей Тарасенко поделился фото из личного архива (фото)

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко накануне Дня ВМФ опубликовал в своем инстаграм-паблике фотографии времен своей военно-морской службы из семейного архива, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @tarasenko_live.

"В преддверии дня Военно-морского флота хочу поделиться с вами своими архивными фотографиями. Столько времени прошло, но помню все как сейчас", - написал Тарасенко в комментариях к фото.

Публикация от Андрей Тарасенко (@tarasenko_live) 21 Июл 2018 в 3:12 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]