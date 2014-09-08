"Аэрофлот" предупредил пассажиров из Владивостока о проблемах с багажом в Шереметьеве
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о сбое в работе системы транспортировки багажа аэропорта "Шереметьево".
"Аэрофлот" обещает пассажирам, не получившим свои чемоданы в аэропорту прилета, доставить их багаж следующими рейсами. Компания напоминает о необходимости сохранять посадочный талон и отрывной талон багажной бирки, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
Помощь в розыске багажа и заполнения заявления окажут работники службы розыска в зоне прибытия. В настоящее время сотрудники аэропорта прилагают все усилия для восстановления работы системы доставки багажа.
Напомним, что "Аэрофлот" совершает из Шереметьево во Владивосток и обратно два рейса в сутки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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