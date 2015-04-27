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Владивосток накрыла рекордная жара

Владивосток накрыла рекордная жара

В воскресенье, 22 июля, во Владивостоке установилась необычно жаркая погода. Нынешний день может принести новый температурный рекорд в истории погодных наблюдений Владивостока.

Согласно данным Примпогода, 22 июля максимальная температура воздуха +30,5 °С отмечалась в 1968 году. По состоянию на 14-50 сегодня в Угловом зафиксирована температура 31,7 градусов жары ( см. скриншот с сайта Примгидромета), а на многих термометрах, установленных в общественных местах города, транслируются цифры близкие к 40 градусам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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