Владивосток накрыла рекордная жара
В воскресенье, 22 июля, во Владивостоке установилась необычно жаркая погода. Нынешний день может принести новый температурный рекорд в истории погодных наблюдений Владивостока.
Согласно данным Примпогода, 22 июля максимальная температура воздуха +30,5 °С отмечалась в 1968 году. По состоянию на 14-50 сегодня в Угловом зафиксирована температура 31,7 градусов жары ( см. скриншот с сайта Примгидромета), а на многих термометрах, установленных в общественных местах города, транслируются цифры близкие к 40 градусам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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