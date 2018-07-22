Полиция проверит видео, на котором сотрудник МВД применил к задержанному электрошокер

Краевого управление полиции Приморья проверит законность применения спецсредства электрошокер в отношении задержанного. Об этом сообщает инстаграм-паблик ДПС-Контроль со ссылкой на свой инсточник в УМВД по Приморскому краю.



По данным этого источника, ведомство проверит опубликованное видео в соцсети Instagram. Если проверка выявит превышение должностных обязанностей, то сотрудник полиции понесет наказание в соответствии с действующим Законом РФ.



Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором сотрудник полиции в ответ на слова задержанного: "Эй толстый" ударил его электрошокером. В ответ задержанный нанес удар в область челюсти полицейскому. Подоспевшие сотрудники ЧОП скрутили задержанного и передали его сотрудникам полиции. Как утверждается в комментариях к видео, события имели место 21 июля в селе Чугуевка Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]