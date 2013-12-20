Женщина спряталась в холодильнике от судебных приставов в Приморье

Жительница Дальнегорска, гражданка Ш., задолжавшая своему ребенку более 300 тыс. рублей, не трудоустроенная и ведущая разгульный образ жизни, категорически не желала исполнять решение суда, длительное время скрываясь от судебных приставов. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

Постановление о приводе должника в отдел привело судебных приставов к матери гражданки Ш., которая воспитывала ребенка своей непутевой дочери, являясь опекуном внучки.

Бабушка объяснила судебным приставам, что дочь иногда приходит, но, опасаясь конфликта с родственниками, останавливается на ночлег в летнем домике.

Судебные приставы, проверив помещения и убедившись, что гражданки Ш. действительно нет, уехали в отдел.

Однако не прошло и часа, как в отдел позвонила бабушка ребенка и сказала, что дочь явилась домой вместе со своим сожителем и на данный момент находится в летней пристройке.

Когда судебные приставы вновь прибыли по известному уже адресу, исполнителей закона встретил мужчина, который пояснил, что женщина только что ушла и когда вернется – неизвестно.

Судебные приставы осмотрели летнюю пристройку, но должника действительно нигде не было.

Уже уходя, один из исполнителей закона обратил внимание на небрежно брошенный на полу шнур от холодильника, сам же холодильник был отключен от сети.

Судебный пристав открыл дверь и, к немалому удивлению, увидел в холодильнике скрючившуюся в неимоверной позе алиментщицу (на фото).

Женщина повела себя агрессивно. Нецензурно выражаясь, она пыталась оттолкнуть судебного пристава, отказываясь проследовать в отдел, а затем и вовсе попыталась скрыться. В итоге на строптивую гражданку Ш. был составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАп РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Также в отношении алиментщицы будет возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]