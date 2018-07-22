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Вчера, 23:18
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Мэр Веркеенко опубликовал фото пляжного отдыха своей семьи (фото)

Мэр Веркеенко опубликовал фото пляжного отдыха своей семьи (фото)

Глава администрации Владивостока Виталий Веркеенко опубликовал в своем инстаграм-паблике фотоотчет об семейном отдыхе на пляже, сообщают "Вести:Приморье".

"Батарейки заряжены, рабочие планы построены", - написал Веркеенко в комментариях к фотографиям.

Подписчиков мэрского паблика в комментариях заинтересовали два вопроса: где конкретно отдыхала  мэрская семья и кому принадлежит катер, на котором вышли в море Веркеенко. Ответы на поставленные вопросы пока не прозвучали.

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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