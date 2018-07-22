Мэр Веркеенко опубликовал фото пляжного отдыха своей семьи (фото)
Глава администрации Владивостока Виталий Веркеенко опубликовал в своем инстаграм-паблике фотоотчет об семейном отдыхе на пляже, сообщают "Вести:Приморье".
"Батарейки заряжены, рабочие планы построены", - написал Веркеенко в комментариях к фотографиям.
Подписчиков мэрского паблика в комментариях заинтересовали два вопроса: где конкретно отдыхала мэрская семья и кому принадлежит катер, на котором вышли в море Веркеенко. Ответы на поставленные вопросы пока не прозвучали.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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