Во Владивостоке автомобиль сбил двух пешеходов (фото)
Серьезное ДТП произошло 22 июля во Владивостоке.
В районе дома №50 по улице Некрасовская автомобиль марки Ford при попытке повернуть с третьего ряда врезался в Toyota Ipsum. После этого Ipsum столкнулся со светофорным столбом, сбив двух пешеходов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps.control.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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