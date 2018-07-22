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Во Владивостоке автомобиль сбил двух пешеходов (фото)

Во Владивостоке автомобиль сбил двух пешеходов (фото)

Серьезное ДТП произошло 22 июля во Владивостоке.

В районе дома №50 по улице Некрасовская автомобиль марки Ford при попытке повернуть с третьего ряда врезался в Toyota Ipsum. После этого Ipsum столкнулся со светофорным столбом, сбив двух пешеходов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps.control.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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