В Приморье прилетят олимпийцы. Чемпионы будут учить юных приморских спортсменов. Также в крае появится сеть народных магазинов, где продукты будут доступны всем категориям граждан. Сейчас эти проекты реализует один из благотворительных фондов края.

Бесплатный санаторный отдых, кино для детей и пенсионеров, доступные продукты. Журналисты знакомятся с благотворительными проектами в крае. «Чистый дворик», «Здоровье», «Спортивный и культурный Владивосток», «Доступная рыба» — программы одного фонда, но тысячи жителя Приморья уже получили его социальную поддержку.

Владимир Николаев, руководитель программы социальной поддержки «Приморью — достойную жизнь»: «Каждый третий житель Приморья — это участник наших программ, 400 тысяч человек — это люди которые чувствуют нашу прямую поддержку».

О проектах рассказывает руководитель фонда. Владимиру Николаеву журналисты предлагают свои идеи для развития программ. Темпы и масштабы реализации которых, «акулы пера» уже наблюдают на экскурсии.

Лариса Прохорова, руководитель пресс-службы ВГУЭС: «Арена Спорта» — этот проект, который реализует фонд Николаева впечатляет и вдохновляет».

Яна Попова, председатель клуба главных редакторов ПК: «Вызывает только уважение. Если каждый предприниматель, каждый человек будет осуществлять такой подход к любому своему делу, то мы очень многого достигнем. Наша страна, Приморский край достигнет очень высоких результатов».

В «Арене спорта» масштабная реконструкция. И изменится здесь не только внешний вид.

Владимир Николаев, руководитель программы социальной поддержки «Приморью — достойную жизнь»: «Дети будут тренироваться и бесплатно, это наша политика. И, конечно, здесь будут школы, и самое главное — под кураторством олимпийских чемпионов. Таких олимпийцев будет 10. Сейчас активно договариваемся, с тремя уже договорился».

Инициатива — восстановления спорткомлекса — родилась на общественном совете фонда. Здесь жители города поднимают самые острые проблемы.

Раз в квартал руководители программ отчитываются о проделанной работе. Отмечают на совете и самых достойных представителей фонда.

Одним из важных итогов июльского совета стали масштабные планы по обеспечению горожан доступными продуктами. В ближайшем месяце во Владивостоке откроют сеть народных магазинов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]