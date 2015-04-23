В Уссурийске неоднократно судимый убийца зарезал прохожего

Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении гр-на К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, преступление совершено в мае 2017г. неоднократно судимым (в т.ч. за убийство) жителем г. Уссурийска.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесной ссоры с проходившим мимо мужчиной, фигурант нанёс своему оппоненту несколько ударов ножом по телу, после чего скрылся с места преступления.

Раненого протерпевшего обнаружили проходившие мимо люди, которые вызвали медицинскую помощь. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы причиненные мужчине телесные повреждения относятся к категории тяжкой степени вреда здоровью.

Доставленный в больницу потерпевший спустя некоторое время умер в медицинском учреждении.

Материалы уголовного дела направлены прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]