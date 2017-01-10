118 домов во Владивостоке останутся без электричества
23 июля во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановый ремонт. Отключения электричества ожидаются в 118 домах города.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, плановые мероприятия продлятся с 09.00 до 17.00 в домах по следующим адресам:
Нерчинская ул., 32, 40, 42;
Пушкинская ул., 16, 18, 35, 37;
Светланская ул., 85;
Борисенко ул., 4;
Матросова ул., 1, 11, 13, 1а, 3, 5, 7, 9, 9а;
100-летия Владивостока пр-т, 159, 159а, 159-б, 159в, 159г;
Вавилова ул., 3, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 5, 7;
Восточная 4-я ул., 97а;
Восточная 5-я ул., 43, 45, 47, 49, 51, 51-б, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 74а;
Восточная 6-я ул., 11, 11а, 13, 15;
Дачная 1-я ул., 1, 7, 9;
Левобережная ул., 1д, 3;
Лермонтова ул., 34, 36;
Маковского ул., 18, 15;
Минская ул., 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2;
Мусоргского ул., 15д, 46, 95, 15, 13в;
Правобережная ул., 1;
Путятинская ул., 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 25, 35;
Русская ул., 19в;
Стахановская ул., 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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