«Вести: Приморье»: Леопарда в его среде обитания смогут увидеть приморцы и гости края

В гости к дальневосточному хищнику теперь можно отправиться на велосипеде или пешком. В национальном парке «Земля леопарда» открылся новый и самый большой туристический маршрут. Пролегает он по живописной местности и подходит для любителей дикой природы. Сколько километров составляет туристический маршрут, и возможно ли на нем увидеть леопарда? На все эти вопросы ответив в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]