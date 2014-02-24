«Вести: Приморье»: Леопарда в его среде обитания смогут увидеть приморцы и гости края
В гости к дальневосточному хищнику теперь можно отправиться на велосипеде или пешком. В национальном парке «Земля леопарда» открылся новый и самый большой туристический маршрут. Пролегает он по живописной местности и подходит для любителей дикой природы. Сколько километров составляет туристический маршрут, и возможно ли на нем увидеть леопарда? На все эти вопросы ответив в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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