«Вести: Приморье»: Дальневосточная Пожарно-спасательная академия выпустила первых специалистов
Во Владивостоке состоялся первый выпуск офицеров Дальневосточной Пожарно-спасательной академии. На Корабельной набережной краевой столицы прошла торжественная церемония вручения дипломов и нагрудных знаков выпускникам. Последний звонок для курсантов дала пожарная машина. Как учились и легко ли будет найти работу молодым офицерам, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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