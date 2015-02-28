«Вести: Приморье»: Дальневосточная Пожарно-спасательная академия выпустила первых специалистов

Во Владивостоке состоялся первый выпуск офицеров Дальневосточной Пожарно-спасательной академии. На Корабельной набережной краевой столицы прошла торжественная церемония вручения дипломов и нагрудных знаков выпускникам. Последний звонок для курсантов дала пожарная машина. Как учились и легко ли будет найти работу молодым офицерам, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]