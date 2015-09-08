Экс-тайфун «Ампил» принесёт в Приморье интенсивные ливни и паводки

Сайт Приморпогода поговорил с Борисом Кубаем о погоде на наступившей рабочей неделе. Чего ждать приморцам после солнечных выходных, и заденет ли край тайфун «Ампил»?

— Борис Викторович, насколько мы понимаем, сейчас всё внимание синоптиков приковано к тайфуну «Ампил». Согласно последним расчётам, есть ли какая-то вероятность, что тайфун может повлиять на погоду в Приморье?

— Если коротко, то да. Тайфун вышел на побережье Китая в район Шанхая и теперь будет приподниматься строго на север. Вблизи северного побережья Жёлтого моря он окончательно потеряет силу и превратится в обычный циклон — в циклон с тропическими паводками.

Далее постепенно экс-тайфун окажется под влиянием той самой высотной фронтальной зоны, ось которой проходит примерно вдоль границы Хабаровского и Приморского краёв, ускорит своё движение и пройдёт вдоль этой границы в сторону Сахалина ориентировочно в четверг — пятницу, 26–27 июля.

— Значит, в Приморье ожидаются интенсивные ливни?

— Да, в этот период, 26–27 июля, в Приморье ожидаются интенсивные ливни. Наиболее интенсивными они будут в северных и центральных районах края.

— Ситуация на реках северных и центральных районов Приморья может достигнуть критической?

— Учитывая, что предшествующие дожди существенно увеличили водность рек, их уровни могут достигнуть опасных отметок с выходом из берегов. Особенно тревожат Красноармейский и Дальнереченский районы.

Настоятельно бы рекомендовал органам местного самоуправления северных и центральных районов края использовать ближайшие четыре дня максимально эффективно для минимизации возможных последствий наводнений.

— Во Владивостоке прошедшие выходные выдались жаркими, а что можно ожидать через неделю, в следующие выходные дни?

— После дождя, который возможен в четверг—пятницу, погода постепенно пойдёт на улучшение, а в субботу — воскресенье, 28–29 июля, снова будет настоящее лето. Желаю всем приятного отдыха!



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]