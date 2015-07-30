Представители 11 стран подтвердили свое участие в Международном морском салоне, который состоится во Владивостоке с 26 по 28 июня. Число зарегистрированных участников уже превышает тысячу человек, и аккредитация продолжается. Об этом стало известно во время совещания организаторов под руководством главы края. Подробности в следующем сюжете.

Подготовка к проведению морского салона на финишной прямой. Основной площадкой для его проведения станет кампус университета на Русском. Уже идет монтаж оборудования и стендов. Утверждена и деловая программа форума. Она откроется 27 июля пленарным заседанием. Специалисты обсудят вопросы современного кораблестроения и судостроения, работу портов, логистику грузов, технологии освоения мирового океана.

Игорь Павлов, заместитель директора фонда «Росконгресс»: «На сегодняшний день основные вопросы по застройке, по организации выставки решены. Некоторые стенды и залы уже находятся в завершающей стадии».

Выставку судов организуют на 33 причале Владивостока. Здесь выставят два корабля ТОФ — противодиверсионный катер «Грачонок» и гидрографическое судно «Виктор Фалеев», также два корабля Тихоокеанского пограничного округа. Не обойдется событие и без парусников «Надежда» и «Паллада». Здесь же пришвартуют суда, построенные на верфях Приморского края. Предполагается также участие танкера ледового класса. Организаторы обещают для участников морского салона и гостей города экскурсии с посещением кораблей.

Игорь Королев, заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению, контр-адмирал: «С 26 числа стационарно уже будет стоять в Амурском заливе линейка кораблей, в парадном строю, будет подсвечиваться, иллюминация».

Андрей Тарасенко обратил внимание организаторов на вопросы безопасности на всех площадках морского салона, а также поручил администрации Владивостока увеличить количество городских автобусов, которые будут доставлять пассажиров на остров Русский.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]