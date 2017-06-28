Видовую площадку оборудуют на озере Ханка в Приморье
Более 6 миллионов рублей направили на ремонт четырех дворов в селе Камень-Рыболов Ханкайского района. Работы проведут в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как рассказали в администрации Камень-Рыболова, сейчас подрядные организации готовятся к асфальтированию дворовых проездов по адресам: Октябрьская, 1-3 и Трактовая, 4а.
«Техника снимает старый асфальт, бордюр, делается щебеночное основание, параллельно рабочие укладывают бордюрный камень», – пояснил глава поселения Дмитрий Петров.
Кроме дворов в селе создадут и видовую площадку в районе озера Ханка – популярное место отдыха жителей. Здесь, по замыслу архитекторов, появится благоустроенная зона отдыха с парковкой.
«Около 400 квадратных метров выложим брусчаткой, установим лавочки, освещение. Здесь открывается прекрасный вид на нашу достопримечательность – озеро Ханка», – отметил Дмитрий Петров.
В настоящее время специалисты отсыпают площадку грунтом для последующего асфальтирования и дальнейшего благоустройства.
По словам Дмитрия Петрова, работы на всех объектах планируется завершить до конца лета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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