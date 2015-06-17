Уполномоченный по правам человека Валерий Розов и зам руководителя ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю» Сергей Дроздов ответят на вопросы граждан
26 июля во Владивостоке состоится совместный прием уполномоченного по правам человека в Приморском крае Валерия Михайловича Розова и заместителя руководителя ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю» Минтруда России по экспертной работе Дроздова Сергея Васильевича. Прием пройдет по адресу: ул. Русская, 17/1, 1 этаж, кабинет 110. Начало — в 10.00.
Приглашаются граждане по вопросам установления инвалидности, определения степени утраты профессиональной трудоспособности, разработки и коррекции индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА).
Предварительная запись и дополнительная информация по телефонам: 231-93-48, 237-56-86.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.02.2017 Уполномоченный по правам человека в Приморье проведет прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения
-
07.07.2016 Уполномоченный по правам человека и руководитель Государственной инспекции труда в Приморском крае проведут совместный прием по вопросам защиты трудовых прав
-
23.11.2015 1 декабря во Владивостоке пройдет прием уполномоченного по правам человека по вопросам лекарственного обеспечения
-
21.10.2015 27 октября пройдет совместный прием по вопросам защиты прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь
-
16.09.2015 22 сентября состоится совместный прием Уполномоченного и УМВД России по Приморскому краю
-
17.06.2015 В Приморье пройдет прием граждан по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов
Добавить комментарий