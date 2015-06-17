Уполномоченный по правам человека Валерий Розов и зам руководителя ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю» Сергей Дроздов ответят на вопросы граждан

26 июля во Владивостоке состоится совместный прием уполномоченного по правам человека в Приморском крае Валерия Михайловича Розова и заместителя руководителя ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю» Минтруда России по экспертной работе Дроздова Сергея Васильевича. Прием пройдет по адресу: ул. Русская, 17/1, 1 этаж, кабинет 110. Начало — в 10.00.

Приглашаются граждане по вопросам установления инвалидности, определения степени утраты профессиональной трудоспособности, разработки и коррекции индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА).

Предварительная запись и дополнительная информация по телефонам: 231-93-48, 237-56-86.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]