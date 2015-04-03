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Первая на Дальнем Востоке и в Сибири зебра родилась во Владивостоке

Первая на Дальнем Востоке и в Сибири зебра родилась во Владивостоке

Фото: zoopark_vl

Зебра Зоя стала матерью в зоопарке Владивостока, здесь на свет появился первый на Дальнем Востоке и в Сибири детеныш полосатой лошади.

«Это долгожданная малышка, ведь беременность у зебр длится год. Зоя справилась самостоятельно, и на свет появилась чудесная девочка. Назвали мы её Александра», - рассказали представители зоопарка.

Малышка уже крепко стоит на ногах, мать ее кормит и оберегает. Животные гуляют в открытом вольере, и посетители могут за ними наблюдать.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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