Первая на Дальнем Востоке и в Сибири зебра родилась во Владивостоке
Зебра Зоя стала матерью в зоопарке Владивостока, здесь на свет появился первый на Дальнем Востоке и в Сибири детеныш полосатой лошади.
«Это долгожданная малышка, ведь беременность у зебр длится год. Зоя справилась самостоятельно, и на свет появилась чудесная девочка. Назвали мы её Александра», - рассказали представители зоопарка.
Малышка уже крепко стоит на ногах, мать ее кормит и оберегает. Животные гуляют в открытом вольере, и посетители могут за ними наблюдать.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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