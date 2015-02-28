Во Владивостоке состоялся первый выпуск офицеров Дальневосточной Пожарно-спасательной академии. На Корабельной набережной краевой столицы прошла торжественная церемония вручения дипломов и нагрудных знаков выпускникам. Как учились и легко ли будет найти работу этим курсантам?

Красный диплом и рабочее место — в кармане. Виталий Жуков еще в школе, в кадетском классе Находки, решил стать спасателем. И очень обрадовался, когда узнал, что во Владивостоке открылась пожарно-спасательная академия — филиал Санкт-Петербургской. Это было в 2013 году. Получать высшее образование в другом регионе не пришлось.

Виталий Жуков, выпускник Дальневосточной Пожарно-спасательной академии: «Мы проходим практику в учебных частях и пожарных частях. У нас у всех специалистов, которые выпускаются, уже целевое направление. Мы приходим на должности, которые за нами закреплены. То есть вопросов по трудоустройству у нас точно нет».

Это сейчас они одеты с иголочки, в парадной форме, но эти курсанты не только сидели за партами. За время учебы тушили пожары и участвовали в спасательных операциях. Побывали и в зоне ЧС: в Уссурийске в 2015-ом помогали ликвидировать последствия наводнения.

Поэтому и последний звонок у них — сирена пожарной машины. И по военной традиции для блестящей карьеры — под залихватское «Вот и ВСЁ!» бросают монеты.

Владимир Пучков, экс-министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: «Сегодня действительно знаковый день для Приморья. Очень важно, что молодежь тянется сюда. Это перспектива развития, реализация планов и программ».

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «На лейтенантах сейчас держится вся страна, потому что их энергия, молодость дает такой запал».

Первый выпуск, 45 курсантов в ближайшие дни пополнят отряды спасателей. По распределению молодые офицеры разъедутся по всему Дальнему Востоку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]